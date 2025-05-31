İngiliz Simon'du, evlendi hem müslüman hem de Sinan oldu
İstanbul'da iş seyahatinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, İslamiyet'i araştırarak kendi isteğiyle Sakarya'da müslüman oldu. Düzenlenen ihtida töreniyle İslamiyet'e geçen ve ‘Sinan' ismini alan Palmer, "Sevdiğim kadın ve onun değerleri için bu kararı aldım" dedi.
Kaynak: İHA
Türkiye'de iş seyahati sırasında tanıştığı Zeynep Aydın'a gönlünü kaptıran İngiliz vatandaşı Simon James Palmer, aldığı kararla hem inanç dünyasını hem de kimliğini değiştirdi.
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Evlilik kararı alan çift, hazırlıklarını sürdürürken Palmer, İslamiyet'i araştırmaya başladı. Edindiği bilgiler ve Zeynep'ten aldığı destekle müslüman olmaya karar verdi.
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Palmer için Sapanca İlçe Müftülüğü tarafından ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Müftü Yavuz Koçak tarafından İslam'ın temel esasları anlatıldı.
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Ardından Palmer, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Yeni ismi ise ‘Sinan' oldu.
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