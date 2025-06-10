İşiniz sizi hasta ediyor olabilir! Depresyona en yatkın meslekler açıklandı
Yeni yayımlanan bir araştırma, bazı meslek gruplarında çalışan kişilerin depresyona daha yatkın olduğunu ortaya koydu.
2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi. Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti. Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.
NTV'de yer alan habere göre, sektörel bazda değerlendirildiğinde, toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarında en az bir kez depresyon tanısı aldığı tespit edildi. İkinci sıraya ise yüzde 20,1 ile gıda hizmetleri çalışanları yerleşti.
Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:
Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6
Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4
Sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2
Perakende ticaret: Yüzde 17,7
Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1
DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER
Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler ise maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) oldu. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor. Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.