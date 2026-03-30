  4. İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış!

İstanbul'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından barajların doluluk oranlarında rekor artış yaşandı.

İstanbul sağanak yağışın etkisi altında. Cuma akşamı başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar baraj doluluk oranlarına doğrudan yansıdı. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 30 Mart 2026 tarihli verilere göre; İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 58,03 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 79,9 olarak ölçülmüştü. 

Yağışların başlamasından önceki verilere kıyasla, barajlardaki su seviyesinin sadece iki gün içinde yaklaşık yüzde 4,5 oranında artış göstermesi dikkat çekti.

Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, en düşük doluluk oranı yüzde 30.64 ile Pabuçdere'de ölçüldü.

