İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 30 Mart 2026 tarihli verilere göre; İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 58,03 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde baraj doluluk oranı yüzde 79,9 olarak ölçülmüştü.