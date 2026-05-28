İstanbul Boğazı turkuaza büründü; yunus sürüleri gemilerle yarıştı
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. Karadeniz ve Marmara Denizi akıntılarının etkisiyle turkuaz renge bürünen tarihi yarımada açıklarında, yunus sürüleri yük gemileriyle yarıştı.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbullular ve turistler, nadir rastlanan büyüleyici bir doğa olayıyla karşılaştı.
Açık ve güneşli havanın etkisiyle İstanbul Boğazı suları turkuaz bir renge bürünürken, tarihi yarımada açıklarında beliren yunus sürüleri deniz trafiğine neşe kattı.
Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan bu eşsiz su yolunda ortaya çıkan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Uzmanlar, her yıl ilkbahar sonundan yaz aylarına kadar görülebilen bu doğa olayının ardındaki bilimsel gerçekleri açıklıyor.
Deniz suyunun turkuaz renge bürünmesi; güneş ışınlarının deniz yüzeyine geliş açısı, suyun artan berraklığı ve fitoplankton yoğunluğundaki değişimlerden kaynaklanıyor. Ayrıca, Karadeniz'den gelen daha az tuzlu üst akıntı ile Marmara Denizi'nden gelen tuzlu alt akıntının yarattığı çift yönlü su hareketleri, Boğaz'ın yer yer bu göz alıcı turkuaz tonlara kavuşmasını sağlıyor.