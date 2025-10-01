İstanbul Boğazı'nda geminin yıktığı 346 yıllık yalının son hali görüntülendi

"7 yıldır bu durumda olması çok üzücü"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın 1697 yılında Amcazade Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. 1850'li yıllarda yalıyı satın alan, 1. Abdülmecid dönemi hekimbaşılarından Hekimbaşı Salih Efendi'den almıştır. Yalıyı satın aldıktan sonra onun ismi ile anılmaya başlanıyor. Günümüzde halen o aileye ve onun torunlarına ait o yalı. 2018 yılında çok büyük bir gemi kazası geçiriyor. Maalesef yalının ön cephesi tamamen yok oluyor. İçinde bulunan tarihi eser mobilyalar da bu kazayla harap oluyor. Mahkeme kararı ile yalı sahipleri olan aileye 203 milyon Türk Lirası tazminat ödenmesine karar veriliyor. 7 yıldır bu durumda olması çok üzücü. Buranın hızlıca restore edilip İstanbul Boğazı'na kazandırılmasını bekliyoruz. Kazık çalışması yapılıp zemini güçlendirildi ama binanın yapısında bir değişiklik yok" dedi.