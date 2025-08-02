İstanbul Boğazı'nın derinliklerinden çıkartıldı: Çıkartan da gören de ne diyeceğini bilemedi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ, çevre bilincini artırmak ve uluslararası çevre standartları doğrultusunda sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Marmara denizinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar gibi çok sayıda atık çıkarıldı.
Dünya genelinde 51 ülkede uygulanan çevre standartlarını karşılayarak Mavi Bayrak ödülüne layık görülen İSPARK iştiraki İ İstmarin, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir deniz temizliğine katkı sağlamak amacıyla İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle Tarabya Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda “Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” düzenledi.
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Program kapsamında İstmarin profesyonel dalgıçları suya girdi, kısa sürede çok sayıda atığa ulaştı.
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Dalgıçlar deniz dibinden çamaşır makinesi, lastikler, elektronik parçalar ve çeşitli evsel atık çıkardı.
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Atıkların sergilenmesiyle birlikte, deniz kirliliğinin boyutu gözler önüne serildi.
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