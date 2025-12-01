İstanbul Boğazı'nın ortasında gökkuşağı sürprizi

'GÖKKUŞAĞI UĞUR GETİRİRMİŞ'

Sahilde balık tutan başka bir kişi ise, "Gökkuşağı güzel bir güneşle yağmurun esnasında çıkıyor. Bize de uğur getiriyor. Balık da geldi şu an oltaya. Gökkuşağı eskiden derlerdi yani uğur getirirmiş, gökkuşağının altından geçersen derlerdi ama inşallah öyle olur. Gittikçe geçemiyorsun yani. Gittikçe geçemiyorsun. Gökkuşağının rengi yeşil. Mor, sarı, kırmızı. Bu renklerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.