İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı

Dron ile kaydedilen görüntülerde, yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen bina, izleyenlerde adeta hayranlık uyandırıyor.