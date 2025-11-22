İstanbul Boğazı'nın şatosu, 130 yıllık paha biçilemeyen tarihi yalı satışa çıkarıldı
Türkiye’nin en değerli gayrimenkullerinden birisi olarak gösterilen, İstanbul Boğazı’nın 130 yıllık, ihtişamlı binalarından 23 odalı Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı.
Dron ile kaydedilen görüntülerde, yalının boğazı kucaklayan benzersiz manzarası, yemyeşil bahçesi ve şatoyu andıran heybetli mimarisi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği noktada yükselen bina, izleyenlerde adeta hayranlık uyandırıyor.
Türkiye’nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi.
Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı. İstanbul Boğazı’ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı.
Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor.