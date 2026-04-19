İstanbul sise teslim oldu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu, trafik durdu!
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan yoğun sis, şehri adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye düştüğü Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alınırken, sis bulutları arasından yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin simge noktalarında hem ulaşımı etkiledi hem de büyüleyici manzaralar sundu.
Özellikle Boğaz hattı ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis tabakası, İstanbul siluetini adeta bulutların üzerine taşıdı.
Sisin görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki uluslararası gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici süreliğine durdurduğunu açıkladı.
Deniz ulaşımında kısıtlı görüşe rağmen Şehir Hatları ve vapur seferlerinde şu an için bir iptal yaşanmadığı, seferlerin kontrollü şekilde sürdüğü öğrenildi.
