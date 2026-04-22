İstanbul'a kış havası geri döndü: AKOM'dan kuvvetli yağış alarmı!
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da etkili olacak kuvvetli yağış ve soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yağışların cuma gününe kadar süreceği bildirildi. Hafta sonu ise sıcaklıkların aniden yükseceleği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Hafta sonu bahar havası geliyor
Tahminlere göre, İstanbul genelindeki yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren hızla artması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 20 derece seviyelerine kadar çıkacağı öngörülüyor.
Barajlar doluyor
Son dönemdeki yağışlar, İstanbul’un su rezervlerine de olumlu yansıdı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesine yükseldi.
İşte AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da hava durumu...