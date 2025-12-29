İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
İstanbul’da yağışların azalması ile barajlarda su seviyesi yüzde 17 seviyelerine kadar gerilerken bir türlü beklenen yağmur ve kar yağışının gelmemesinin arkasındaki acı gerçek "ısı adaları" çıktı....
Kaynak: İHA
Artan nüfus, bilinçsiz su tüketimi, bozuk musluklar, kapatılan dereler ve küresel ısınma gibi bir çok farklı nedenle artık büyük şehirlerde daha fazla su sıkıntısı gündeme geliyor.
İstanbul’da İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranları yüzde 17 seviyelerine kadar geriledi. İstanbul’a eskisi kadar yağış almamasının nedeni artan nüfus ile birlikte doğal gaz kullanımına bağlı ısı adaları olarak gösterildi.
Uzmanlar yağmur bulutları şehrin üzerine geldiğinde ısı adaları nedeniyle dağıldığını belirtiyor.
Ayrıca şehirde küçük görünen bir çok unsurun kuraklığa davetiye çıkardığı ifade ediliyor.
