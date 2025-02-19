İstanbul'da 40 cm'lik kar alarmı: Hem AKOM hem Valilik saat vererek uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hem de İstanbul Valiliği İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu kar yağışı uyarısı geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul'da 40 santimetreye kadar kar bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
AKOM’un tahminlerine göre, kar kalınlığı bölgelere göre değişiklik gösterecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.