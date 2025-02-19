İstanbul'da 40 cm'lik kar alarmı: Hem AKOM hem Valilik saat vererek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.