İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında

Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti. Eyüpsultan'da ise bir evi su bastı. Boğaz hattında da etkili olan yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri köprüsü görünmez hale gelirken balıkçılar avlanmaya ara vermedi. Ümraniye'de ise birçok eve su bastı.