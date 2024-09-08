İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında
İstanbul'u bugün bölge bölge sağanak yağışlar vurdu. Kimi ilçelerde sıcak hava bunaltırken bazı ilçelerde ise sağanak yağışlar yüzünden su baskınları yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağış Avrupa Yakasında Esenler, Bağcılar, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı hattında etkili olurken Anadolu Yakasında ise Ümraniye, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlanırken Esenler'de sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar alt geçitlere sığındı.
Bağcılar yan yolda otobüs ve dolmuşlar ilerlemekte güçlük çekti. Eyüpsultan'da ise bir evi su bastı. Boğaz hattında da etkili olan yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri köprüsü görünmez hale gelirken balıkçılar avlanmaya ara vermedi. Ümraniye'de ise birçok eve su bastı.
Beşiktaş'ta da sağanak yağış etkili oldu. İstanbul boğazı çevresinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. Olta balıkçıları, balık tutmaya devam ederken sahilde yürüyüş yapanlarsa yağmura aldırmadan yürüyüşlerine devam etti.