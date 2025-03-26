İstanbul'da hava bayram yapmayacak: Çamur yağmuru geliyor!

Batı Afrika üzerinden gelen çöl tozu, bu hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, toz taşınımının özellikle batı ve iç kesimlerde hava kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte dikkatli olması istendi.