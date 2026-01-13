  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı

İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı

İstanbul'un yüksek kesimleri kar yağışına teslim olurken Sultangazi'de bir parkta görüntülenen 2 kişinin yaptığı şey herkesi şaşırttı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı - Resim: 1

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

1 / 4
İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı - Resim: 2

Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı.

2 / 4
İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı - Resim: 3

Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı...

3 / 4
İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı - Resim: 4
4 / 4