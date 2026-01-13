İstanbul'da kar yağışı altında 2 kişi yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
İstanbul'un yüksek kesimleri kar yağışına teslim olurken Sultangazi'de bir parkta görüntülenen 2 kişinin yaptığı şey herkesi şaşırttı.
İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sırasında Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı.
Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı...
