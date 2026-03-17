İstanbul'da onlarca metrelik lahmacunla bir rekor kırıldı: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir lahmacun ustası 40 kişilik ekibi, tam 63 metre uzunluğundaki dev lahmacunla Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. Günler süren hazırlığın ardından noter huzurunda tescillenen bu muazzam lezzet, hem görsel bir şölen sundu hem de Türk mutfağını dünyaya tanıttı. Hazırlık sürecinden rekor anına, 40 kişilik dev kadronun başarısından vatandaşların yoğun ilgisine kadar tüm detaylar haberimizde.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacun, İstanbul Beylikdüzü'nde kırılan inanılmaz bir rekorla dünya gündemine oturdu.
Lahmacun ustası Ramazan Çimen ve profesyonel ekibi, haftalarca süren planlamanın ardından 63 metre uzunluğunda tek parça bir lahmacun hazırlayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı.
Rekor denemesi için özel olarak kurulan mutfakta tam 40 kişilik bir ekip görev aldı.
Usta Ramazan Çimen, bu başarının bir ekip ruhu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Amacımız Türk mutfağının gözde lezzeti lahmacunu uluslararası alanda tanıtarak hak ettiği değeri bulmasını sağlamaktı. 40 kişilik ekibimle beraber 63 metre boyunca aynı lezzeti ve kaliteyi koruyarak bu rekoru noter huzurunda tescilledik. Dünyada bir ilki başardığımız için çok heyecanlıyız."