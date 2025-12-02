İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında!
İstanbul Başakşehir'de kireç fabrikası için kullanılan devasa taş ocağı, fabrikanın kapanmasıyla birlikte şehrin merkezinde ürkütücü bir manzaraya dönüştü.
Başakşehir Altınşehir mahallesinde yıllar öncesinde Zeytinburnu’nda bulunan bir kireç fabrikası için çalışan taş ocağı kapandıktan sonra şehrin ortasında devasa uçurumlarıyla kaldı.
Zamanla uçurumun kenarına kaçak evler yapıldı. Şimdilerde onlarca ev metrelerce yükseklikte uçurumun kenarında duruyor. Bölge de zaman zaman düşerek hayatını kaybeden insanlarda olurken önlem alınamaması ise görenleri hayrete düşürüyor
Mahallede uzun yıllardır ikamet eden İbrahim Öztürk, alanın zemininin sağlam olmadığı görüşünü savunuyor.
Öztürk, bölgenin altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, "Buranın zemini sağlam değil. Altyapı yok, doğalgaz yok burada. Buraya sit alanı diyorlar ve bize tapu vermiyorlar. Görüyorsunuz, evler yıkılacak durumda. Eskiden bu yana burası bu halde. Burası geçmişte taş ocağıydı. Daha önce burada insanlar düşerek öldü. Burası uçurum, sağlam bir yer değil," ifadeleriyle endişelerini dile getirdi. Öztürk'ün sözleri, tapu sorunuyla birleşince bölgenin riskli yapısını gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.