İstanbul'da yaz havasına mola! AKOM tarih vererek uyardı
AKOM, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini yağışlı havaya bırakacağını duyurdu. 14 Mayıs Perşembe günü etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), şehir genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren kademeli olarak düşeceğini duyurdu. Hafta boyunca 24 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinden itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor.
AKOM'un verilerine göre, 14 Mayıs Perşembe günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşeceği öngörülürken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
Yağışlı havanın ardından cuma günü gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak. Cumartesi günü ise sıcaklıklar yeniden 24 dereceye kadar yükselerek hafta sonu planı yapanlar için güneşli bir atmosfer sunacak.
Pazar akşamı yağış geri dönüyor
Hafta sonu güneşli geçecek cumartesi gününün ardından pazar akşamı hava tekrar bulutlanmaya başlıyor. Pazartesi ve salı günleri yerel hafif yağışların süreceği, sıcaklıkların ise 19-20 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.