İstanbul'da yollar da bayram etti... Bayramlarda çok güzelsin İstanbul!
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB trafik haritasına göre saat 11.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 45 seviyelerine gerilerken, normal günlerde adım atılamayan D-100 Karayolu ve metrobüs durakları en sakin günlerinden birini yaşıyor.
İstanbul'da bayram tatili nedeniyle yaşanan büyük göçün ardından, şehirde kalanlar ferah bir trafikle güne başladı. Özellikle iş günlerinde trafik çilesinin merkezi olan noktalar, bayramın ilk gününde sürücülere konforlu bir sürüş imkanı sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; sabah saat 11.30 sularında kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul standartlarına göre "akıcı" kabul ediliyor.
Havanın yağışlı olması nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmak için acele etmediği gözlendi.
Toplu Taşıma: Metrobüs duraklarında ve ana aktarma merkezlerinde herhangi bir izdiham yaşanmadı.
Kritik Noktalar: Zeytinburnu D-100 Karayolu başta olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü geçişlerinde trafik akışı tamamen açık kaldı.
Yetkililer ve trafik uzmanları, bayram namazı sonrası dinlenen vatandaşların öğle saatlerinden itibaren akraba ziyaretleri ve geziler için yola çıkacağını öngörüyor. Bu nedenle günün ilerleyen saatlerinde, özellikle sahil yolları ve alışveriş merkezleri çevresinde yoğunluğun artabileceği uyarısı yapıldı.