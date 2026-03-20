İstanbul'da yollar da bayram etti... Bayramlarda çok güzelsin İstanbul!

İstanbul'da bayram tatili nedeniyle yaşanan büyük göçün ardından, şehirde kalanlar ferah bir trafikle güne başladı. Özellikle iş günlerinde trafik çilesinin merkezi olan noktalar, bayramın ilk gününde sürücülere konforlu bir sürüş imkanı sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; sabah saat 11.30 sularında kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul standartlarına göre "akıcı" kabul ediliyor.