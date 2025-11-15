İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu

'TALEPLERE YETİŞEMEZ OLDUM'

İstanbul'dan Oltu'ya döndükten sonra 2021 yılında projesini hazırlayarak destek için müracaatta bulunduğunu belirten Murat Özmen, "Hem bölgenin ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için yola çıktım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'nden yapacağım tesise yüzde 50 hibe desteği aldım. Gökçedere Mahallesi'nde kurduğum modern bir tesisle 6 çadırda kültür mantarı üretimine başladım. Yılda yaklaşık 80 tona yakın elde ettiğim üretimi Erzurum ve Oltu ilçesindeki marketlere satıyorum. Pazarlama konusunda sıkıntım olmadığı gibi gelen taleplere yetişemez oldum. Bunun için tesisi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.