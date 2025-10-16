İstanbul'daki antik kent kazısında 8 bin yıllık tarihi keşif

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytinyağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl havuzlu bir mekan bulmuştuk. Bu yıl hemen onun yanında daha küçük çok daha şık bir aslan başı ile süslenmiş ağzından akan sıvıların bir fermente havuzuna boşaldığı mekanla karşılaştık. Bu bizi çok heyecanlandırdı" dedi.