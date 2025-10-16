İstanbul'daki antik kent kazısında 8 bin yıllık tarihi keşif
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kıyılarında sürdürülen Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında binlerce yıllık zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi ortaya çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Küçükçekmece Gölü kıyılarında sürdürülen Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi ortaya çıkarıldı.
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytinyağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl havuzlu bir mekan bulmuştuk. Bu yıl hemen onun yanında daha küçük çok daha şık bir aslan başı ile süslenmiş ağzından akan sıvıların bir fermente havuzuna boşaldığı mekanla karşılaştık. Bu bizi çok heyecanlandırdı" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009'da başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları devam ediyor.
'Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi'nde de yer alan çalışmaların bu yılki bölümünde Genç Antik Çağ dönemine ait zeytinyağ ve şarap üretiminin önemli bölümlerinden fermantasyon havuzuna aktarım sağlayan aslan başı desenli taş bulundu.