İstanbul'un 100 yaşında merdiven dayayan tarihi nostaljik tramvayı yenilendi
İBB’nin köklü kurumu İETT, İstanbul’un tarihi değerlerinden olan 97 yıllık 223 numaralı Nostaljik Tramvayı aslına uygun şekilde yenileyerek İstanbulluların hizmetine sundu.
Türkiye’nin en büyük ve en tarihi toplu ulaşım kurumu İETT, filosunda bulunan İstanbul’un tarihi değerlerinden Nostaljik Tramvaylara özenle bakıyor, aslına uygun olarak yeniliyor ve geleceğe taşıyor. Bu kapsamda, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaklaşık 97 yıldır hizmet veren İETT’nin 223 numaralı Nostaljik Tramvayı aslına birebir uygun olarak yenilendi ve yeniden İstanbullular ile buluşturuldu.
3 ay süren hummalı çalışma; aralarında marangozlar, demir ustaları, kaporta ve boya ustaları ve mimarlardan oluşan 16 kişilik uzman bir ekip tarafından yürütüldü.
İETT’nin Kağıthane Garajı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları için ısı, nem ve yağış gibi dış etkenlerden koruyan özel bir alan oluşturuldu.
Çalışmalar kapsamında; tramvayın zamanla ve iklim koşulları ile yıpranan tüm demir, saç ve ahşap malzemeleri aslında uygun olarak yenilenirken, geleceğe daha emin adımlarla ulaşması için yalıtım uygulaması da gerçekleştirildi.