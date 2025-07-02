İstanbul'un 100 yaşında merdiven dayayan tarihi nostaljik tramvayı yenilendi

Türkiye’nin en büyük ve en tarihi toplu ulaşım kurumu İETT, filosunda bulunan İstanbul’un tarihi değerlerinden Nostaljik Tramvaylara özenle bakıyor, aslına uygun olarak yeniliyor ve geleceğe taşıyor. Bu kapsamda, Taksim İstiklal Caddesi’nde yaklaşık 97 yıldır hizmet veren İETT’nin 223 numaralı Nostaljik Tramvayı aslına birebir uygun olarak yenilendi ve yeniden İstanbullular ile buluşturuldu.