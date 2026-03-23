İstanbul'un barajlarında bayram bereketi: 8 ayın zirvesine çıktı!
Ramazan Bayramı boyunca etkili olan sağanak yağış İstanbul'un barajlarını doldurdu. Megakente su sağlayan barajların doluluk oranı son 8 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
İstanbul'da Ramazan ayının ardından arife günü başlayan ve son 4 gündür aralıklarla devam eden yağmur, barajları doldurdu. İSKİ'nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul genelindeki baraj doluluk oranları kritik bir artış göstererek yüzde 51.01 seviyesine ulaştı.
23 günde 7 puanlık artış
Şubat ayı sonunda yüzde 44 seviyelerinde seyreden doluluk oranları, mart ayı boyunca etkili olan yağışlarla birlikte 23 günlük kısa bir sürede yaklaşık 7 puanlık bir sıçrama yaşadı. Yağışların barajları besleyen derelerin debisini artırması, kentin su güvenliği açısından umut verici bir tablo oluşturdu.
İstanbul’un barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, onu yüzde 81.14 ile Istrancalar takip etti. En düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı’nda ölçüldü. Kentin önemli su kaynaklarından AlibeyKköy Barajı’nda ise oran yüzde 41.47 olarak kayıtlara geçti.
İşte İstanbul barajlarının 23 Mart 2026 itibariyle doluluk oranları:
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|ELMALI
|%90.71
|ISTARNACALAR
|%81.14
|ÖMERLİ
|%72.36
|DARLIK
|%67.74
|KAZANDERE
|%55.74
|ALİBEYKÖY
|%41.47
|BÜYÜKÇEKMECE
|%37.08
|TERKOS
|%35.88
|SAZLIDERE
|%31.66
|PAPUÇDERE
|%28.72