İstanbul'un barajlarında bayram bereketi: 8 ayın zirvesine çıktı!

İstanbul’un barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, onu yüzde 81.14 ile Istrancalar takip etti. En düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı’nda ölçüldü. Kentin önemli su kaynaklarından AlibeyKköy Barajı’nda ise oran yüzde 41.47 olarak kayıtlara geçti.