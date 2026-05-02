İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte kente su sağlayan barajların doluluk oranı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İşte barajların doluluk oranlarında son durum...
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı Aralık 2025'te yüzde 18'e kadar gerilemişti. 2026 yılında etkili olan yağışlar ise barajlara can suyu oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Mayıs 2026 itibarıyla megakente su sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 71,26'ya yükseldiğini duyurdu. Böylece baraj doluluk oranı yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Geçen yıl aynı dönemde barajların doluluk oranı yüzde 81,03 olarak ölçülmüştü.
Barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 94,34
Darlık barajı 88,08
Elmalı barajı 93,04
Terkos barajı 58,38
Alibey barajı 67,28
