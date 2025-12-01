İstanbul'un yanı başında! Aralık ayının ilk günü bembeyaz manzaraya uyandılar
Bolu'nun yüksek kesimleri ile Türkiye'nin beyaz cenneti Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çam ormanları ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Kaynak: DHA
Aralık ayı ile birlikte hava sıcaklıkları azalırken bazı illerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah, kar yağışı etkisini kaybederken yaylalar ve çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında eşsiz manzaralar oluştu.
Kayak merkezi Kartalkaya’da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
