İstanbul'un yanıbaşında kar sürprizi: Her yer karlar altında, sürücülere ''tipi'' uyarısı yapıldı
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kış yüzünü iyice gösterdi! Hava sıcaklığının aniden 4 dereceye gerilediği kentte, Ganos Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı mahalleler beyaz gelinliğini giydi. Doğanın beyaza bürünmesiyle ortaya görsel bir şölen çıkarken, buzlanma ve tipi riski de beraberinde geldi.
Tekirdağ’da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi! Sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü kentte Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa'nın yüksek mahalleleri karla kaplandı.
Ganos Dağı çevresinde seyrine doyulmaz manzaralar oluşurken, yer yer etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için uyarılar yapıldı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ’da etkisini hissettirmeye başladı. Kent merkezinde yağmur ve soğuk rüzgar hakimken, rakımı yüksek bölgeler mevsimin ilk yoğun kar yağışlarından birini aldı.
Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 4 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ’da; Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
