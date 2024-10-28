İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste
Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için tek ses, tek nefes, tek yürek oldu... Milyonlarca İstanbullunun katılmasının beklendiği İstanbul'un ilçelerindeki konser programları da belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser programları...
Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23
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Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
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Bakırköy - Simge
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
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Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)
Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)
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