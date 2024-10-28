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  4. İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste

İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu için tek ses, tek nefes, tek yürek oldu... Milyonlarca İstanbullunun katılmasının beklendiği İstanbul'un ilçelerindeki konser programları da belli oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser programları...

İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste - Resim: 1

Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri

Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23

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İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste - Resim: 2

Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri

Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30

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İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste - Resim: 3

Bakırköy - Simge 

Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00

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İşte İstanbul'un ilçelerindeki 29 Ekim konserleri - Tam Liste - Resim: 4

Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri

Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)

Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)

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