İşte Türkiye'nin belki de en garip mesleği: 70 yaşındaki vatandaş ''bozuk paracılığı'' meslek edindi
Adana'da uzun yıllar boyunca minibüslerde muavinlik yapan 70 yaşındaki bir vatandaş şimdilerde dolmuşlara bozuk para temin ederek minibüs şoförlerinin verdiği harçlıklarla geçimini sağlıyor...
Adana2da Kentte yaklaşık 25 sene muavinlik yapan M.B., vatandaşların şikayetleri nedeniyle kentteki özel halk otobüsünde muavin uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kaldı.
Ayağındaki kemik erimesiye nedeniyle de her işte çalışamayan ve geçim derdine düşen M.B., dolmuş ve otobüslerin ihtiyacı olan demir ve bozuk paraları temin etmeye başladı. Bir süre sonra bunu iş haline getiren M.B., Seyhan Caddesi üzerinde çuvalla ‘Bozuk ve demir para alma' noktası kurdu.
Her gün bozuk ve demir paraya ihtiyacı olan dolmuş ve otobüs şoförleri cadde üzerinden geçerken M.B.'tan istedikleri kadar parayı almaya başladı.Bozuk para alanlar gönüllerinden ne koparsa da harçlık bırakarak yoluna devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan M.B., "2010 yılında ayağımda kemik erimesi çıktı ve daha sonra çalışamaz hale geldim. Her gün Merkez Bankası'ndan bozuk para alıyorum ve kendi imkanlarımla demir para temin ediyorum. Dolmuşlara, otobüslere bu paraları veriyorum. Bazı arkadaşlarımız para veriyor, bazıları da vermiyor. Bu işi yapmak zorundayım. Allah'tan başka kimsemiz yok. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum" ifadelerini kullandı.