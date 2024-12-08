İşte Türkiye'nin ''bilinmeyen'' zenginliği: Dünyanın ihtiyacının yüzde 95'i Türkiye'den

Türkiye’nin dünya genelindeki defne talebinin yüzde 95’ini karşıladığını vurgulayan Karaman, “Defne ile ilgili yaptığımız çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığımızın faydalanma planı doğrultusunda bakanlığın verdiği izinle orman köylüsüne izin alarak, bölgeden senede tapulu alanlar ve ormanlar dahil 200 tona yakın yaş defne yaprağı alımı yapıyoruz. Bunun da bölgeye yaklaşık olarak 6-7 milyon lira gibi bir girdisi oluyor. Bu ürün şu ana kadar bakanlığa ait olan ormanlardan temin edildiği için üretimle alakalı çalışmalar başlattık. Aldığımız defnelerle beraber gelen tohumlardan ürettiğimiz fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu yılki hedefimiz yaklaşık olarak 1 milyon adet defne fidanı dağıtmak. Fidelerimiz de şu anda 2 yıllık yetişkin düzeydedir. Fideyi diktikten sonra 4’üncü 5’inci yılında kesim durumuna geliyor. Ondan sonra her 2 yılda bir kesilip satılabiliyor. Dünya’nın defne ihtiyacının yüzde 95’ini Türkiye’den karşılanmakta. Fakat bunun üretimine çiftçimiz çok fazla yönelmiyor. Bu konuda da bilgilendirmeler yapılması lazım” ifadelerini kullandı.