İşte Türkiye'nin emekli şehri: Emekli sayısı çalışan sayısını yakaladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılı aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalılar verilerine göre, 521 bin 335 nüfusa sahip Çorum'da 123 bin 217 kişi aktif sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 123 bin 40 oldu.