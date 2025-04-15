İşte Türkiye'nin emekli şehri: Emekli sayısı çalışan sayısını yakaladı
Çorum'da çalışmak için farklı şehirlere gidenler, emekli olduktan sonra Çorum'a geri dönüp, Çorumlu gençler de farklı şehirlere taşınınca Çorum'da emekli sayısı aktif çalışan sayısına yaklaştı...
Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılı aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalılar verilerine göre, 521 bin 335 nüfusa sahip Çorum'da 123 bin 217 kişi aktif sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 123 bin 40 oldu.
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Verilere göre Çorum, emekli sayısının çalışan sayısına göre oranı en yüksek olan 10 il arasında yer aldı.
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Son dönemde sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken Çorum'daki vatandaşlar, emekli sayısının fazla olmasının, emekli olduktan sonra Çorum'a dönen vatandaşlardan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
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Senelerdir inşaatta sıva ustası olarak çalıştığını ve emekli olduğunu ifade eden Celal Budak, emekli sayısının artmasının, gençlerin çalışmak için farklı şehirlere gitmesinden kaynaklandığını belirtti.
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