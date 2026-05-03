  4. İşte Türkiye'nin en hüzünlü döngüsü... Kuraklıkla onarılmıştı ama bir kez dah sular altında kaldı!

Sivas’ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı’nın su tutmasıyla 2009 yılında sulara gömülen anılar, kuraklık ve yağışlar arasında gidip geliyor! İki yıl önce kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıkan ve köylülerin titizlikle onardığı Maden ve Alanyurt köyleri mezarlığı, karların erimesiyle yeniden baraj sularına gömüldü.

Kaynak: İHA
Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen Barajı, mevsimsel değişimlerle birlikte bölge halkına duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köy mezarlığı, bu yılki bereketli yağışların ardından tekrar derinliklere gömüldü.

2009 yılında barajın su tutmasıyla haritadan silinen Maden ve Alanyurt köylerine ait mezarlar, son yıllardaki kuraklıkta tamamen ortaya çıkmıştı.

Atalarının mezarlarına kavuşmanın sevincini yaşayan köylüler, çamur ve balçık içindeki alanı temizleyip mezarları yeniden düzenlemişti.

