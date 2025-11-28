İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama...
Türkiye'nin en büyük 2'nci gölü olan ve tuz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'ndeki küçülme oranıo yüzde 85'e ulaştı...
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük 2. gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor.
90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi tuz kütlelerini ortaya çıkardı.
Hızla küçülmeye devam eden Tuz Gölü'nde en büyük etken bölgedeki 200 bin civarında su kuyusunun bulunması olarak belirlenirken, iklim değişikliği ve vahşi sulamayla birlikte küçülme oranı hızla ilerliyor.
İklim değişikliği, tarım arazilerinin vahşi sulaması, bölgedeki 200 bin civarındaki su kuyusu bulunmasıyla birlikte yağmur ve kar yağışlarının da az olması Tuz Gölü'nü hızla küçültmeye devam ediyor.
