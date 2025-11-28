  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İşte Türkiye'nin kahreden manzarası! Kırmızı alarm verildi ama...

İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama...

Türkiye'nin en büyük 2'nci gölü olan ve tuz ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'ndeki küçülme oranıo yüzde 85'e ulaştı...

Kaynak: İHA
İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama... - Resim: 1

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük 2. gölü olan Tuz Gölü kırmızı alarm veriyor.

1 / 13
İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama... - Resim: 2

 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi tuz kütlelerini ortaya çıkardı. 

2 / 13
İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama... - Resim: 3

Hızla küçülmeye devam eden Tuz Gölü'nde en büyük etken bölgedeki 200 bin civarında su kuyusunun bulunması olarak belirlenirken, iklim değişikliği ve vahşi sulamayla birlikte küçülme oranı hızla ilerliyor.

3 / 13
İşte Türkiye'nin kahreden manzarası; kırmızı alarm verildi ama... - Resim: 4

İklim değişikliği, tarım arazilerinin vahşi sulaması, bölgedeki 200 bin civarındaki su kuyusu bulunmasıyla birlikte yağmur ve kar yağışlarının da az olması Tuz Gölü'nü hızla küçültmeye devam ediyor. 

4 / 13