İşte Türkiye'nin tarihi asırlar öncesine uzanan şifa kaynağı: ''Ölümden başka her şeye iyi geliyor''

Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, "İlk defa tanışanlar ‘Ölüm ile bu neye yarar?’ diye soruyor. Ben de ‘Ölümden başka her şeye iyi geliyor’ diyorum. Kitap okurken dikkati artırıyor, öğrenciler için çok faydalı. İsviçre’deki arkadaşım eczanelerde satıldığını bile gördüğünü söyledi" dedi.