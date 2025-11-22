İşte Türkiye'nin tarihi asırlar öncesine uzanan şifa kaynağı: ''Ölümden başka her şeye iyi geliyor''
Tarihi asırlar öncesine dayanan zeyrek, yüksek omega-3 ve lif içeriğiyle kış öncesinde sofraların vazgeçilmezi oldu...
Tarih boyunca hem besin hem de tıbbi amaçla kullanılan zeyrek, günümüzde tekrar yaygınlaşmaya başladı. Sivas’ta esnaflık yapan Abdurrahman Şakir Özel, halk arasında 'zeyrek' olarak bilinen ve keten tohumu ile hazırlanan geleneksel karışımın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.
Özel, zeyreğin bilimsel araştırmalarda yüksek omega-3 deposu olmasıyla öne çıktığını belirterek hem köylerde hem de şehir merkezinde tüketimin arttığını ifade etti.
Keten tohumunun tarla ekimiyle başlayan zeyrek üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Özel, "Ham maddesi tarlalarda ekilir, değirmende öğütülür, kavrulur ve karışım yapılır. Orijinalinde tuzsuz yağ eritilir, sıcak yağda zeyrek katılır ve ardından süzme bal ya da pekmezle karıştırılır. Özellikle kahvaltıda tüketilir, tok tutar ve Ramazan’da sahurun vazgeçilmezidir" dedi.
Özel, zeyreğin omega-3 kaynağı olması nedeniyle özellikle beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirterek, "İlk defa tanışanlar ‘Ölüm ile bu neye yarar?’ diye soruyor. Ben de ‘Ölümden başka her şeye iyi geliyor’ diyorum. Kitap okurken dikkati artırıyor, öğrenciler için çok faydalı. İsviçre’deki arkadaşım eczanelerde satıldığını bile gördüğünü söyledi" dedi.