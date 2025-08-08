İzmir'de 5 yıl önce yanan orman küllerinden doğdu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 yıl önce yangında küle dönen ormanlık alan yeniden yeşerdi.
Kaynak: DHA
Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos 2019'da çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte söndürüldü.
Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı.
Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizledi.
Sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba harcadı. Yangınından etkilenen ormana bugüne kadar 6 milyon 650 bin adet fidan dikildi.
