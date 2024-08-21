İznik Gölü'nde merak uyandıran cismin sırrı çözüldü

Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.