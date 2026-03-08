İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır ortaya çıktı: İznik Gölü'nde ikinci bazilika mı?

2017 yılından bu yana 1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgedeki kalıntıları değerlendiren Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, bilimsel verilere dikkat çekti. Sevil, "Milattan sonra 11. yüzyılda bölgede meydana gelen şiddetli depremler sonucunda bu yapıların sular altında kaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yapının planı ve ölçüleri, bunun büyük ölçekli ve önemli bir dini yapı olduğunu gösteriyor," dedi.