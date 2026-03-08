İznik Gölü’nde sular çekildi, tarihi bir sır ortaya çıktı: İznik Gölü'nde ikinci bazilika mı?
Bursa İznik Gölü'nde yaşanan kuraklık, göl tabanındaki saklı hazineleri gün yüzüne çıkardı. 2014'te keşfedilen bazilikadan sonra, şimdi de sular altında kaldığı değerlendirilen "ikinci bazilika" dron ile görüntülendi.
Bursa’nın İznik ilçesinde etkisini gösteren kuraklık, üzücü bir çevresel tabloyu beraberinde getirse de arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir gelişmeye kapı araladı. İznik Gölü'nün çekilen suları, yüzlerce yıl önce sulara gömülmüş gizemli bir yapıyı ortaya çıkardı.
Bölgede gerçekleştirilen dron çekimleri sırasında fark edilen kalıntılar, akıllara hemen "ikinci bir bazilika mı bulundu?" sorusunu getirdi. Kumsalın hemen yanında, su seviyesinin düşmesiyle belirginleşen yapının mimari özellikleri, bölgenin tarihî önemini bir kez daha kanıtlar nitelikte.
2017 yılından bu yana 1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgedeki kalıntıları değerlendiren Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, bilimsel verilere dikkat çekti. Sevil, "Milattan sonra 11. yüzyılda bölgede meydana gelen şiddetli depremler sonucunda bu yapıların sular altında kaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yapının planı ve ölçüleri, bunun büyük ölçekli ve önemli bir dini yapı olduğunu gösteriyor," dedi.
Söz konusu kalıntıların, antik Roma ve Bizans dönemlerinin en hareketli liman bölgelerine yakın olması, burasının tarihî bir merkez olduğunun kanıtı olarak değerlendiriliyor.