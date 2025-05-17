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İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha...

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.

Kaynak: İHA
İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha... - Resim: 1

Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine Bursa'nın İznik ilçesi dünya gündemine oturdu.

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İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha... - Resim: 2

Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

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İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha... - Resim: 3

İznik Beyler Mahallesi'nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi.

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İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha... - Resim: 4

İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi.

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