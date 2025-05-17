İznik'te Hz. İsa döneminden kalma tarihi bir keşif daha...
Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.
Kaynak: İHA
Papa Franciscus'un vasiyeti üzerine Bursa'nın İznik ilçesi dünya gündemine oturdu.
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Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.
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İznik Beyler Mahallesi'nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde tarihi eserler olduğu öğrenildi.
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İnşaat alanı müze tarafından kazı alanı ilan edildi.
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