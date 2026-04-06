Kansere yenen Pelin hemşire, kanser hastalarına umut oldu!

Uzunoğlu, 4 Haziran 2024'te meme kanseri teşhisi aldığını söyleyerek, "Teşhisten birkaç gün önce meme başında çekilme fark ettim ve vakit kaybetmeden hekime başvurdum. Yapılan tetkiklerin ardından kanser tanısı aldım. Kemoterapi, ameliyat ve radyoterapi süreçlerinden geçtim. Tedavim akıllı ilaçlarla devam etti. Bu süreçte sürecimi insanlarla paylaşmak ve onlara motivasyon sağlamak adına bir Instagram hesabı açtım. Hemşire olmamın da etkisiyle bilgilendirici paylaşımlar yaptım. Ekim 2024'te meme kanseri hastalarıyla bir WhatsApp grubu kurdum. Şu anda 280'den fazla kadınla birlikte bu süreci yönetiyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından katılanlar var, onlara mentörlük yapıyorum" diye konuştu.