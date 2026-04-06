Kansere yenen Pelin hemşire, kanser hastalarına umut oldu!
Ankara’da yaşayan 39 yaşındaki hemşire Pelin Uzunoğlu, 2024 yılında yakalandığı meme kanserine karşı verdiği ilham verici mücadeleyi bir rehber kitaba dönüştürdü. Hem hastalığı yenen hem de bu süreçte kendisini terk eden eşine ve iş kaybına rağmen pes etmeyen Uzunoğlu, 'Meme Kanseri Günlüğü: Küllerimden Işığa' adlı eseriyle artık yüzlerce kadına mentörlük yapıyor.
Ankara'da hemşire Pelin Uzunoğlu'na, özel bir kurumda görev yaparken 2024 yılında meme kanseri teşhisi konuldu.
3 ayrı hastanede tedavi gören Uzunoğlu, 2 ameliyatın ardından 6 kür kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sürecinde işinden ayrılmak zorunda kalan Uzunoğlu, ayrıca hastalığı nedeniyle 3 yıllık eşi tarafından terk edildi. Mücadeleyi bırakmayan Uzunoğlu, 15 ay süren tedaviyle hastalığı yendi.
Uzunoğlu bu süreçte yaşadıklarını 'Meme Kanseri Günlüğü: Küllerimden Işığa' adlı kitabında kaleme aldı. Kitabında hem kendi duygularını hem de kanser hastalarının yaşadıklarını anlatan Uzunoğlu, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Uzunoğlu, 4 Haziran 2024'te meme kanseri teşhisi aldığını söyleyerek, "Teşhisten birkaç gün önce meme başında çekilme fark ettim ve vakit kaybetmeden hekime başvurdum. Yapılan tetkiklerin ardından kanser tanısı aldım. Kemoterapi, ameliyat ve radyoterapi süreçlerinden geçtim. Tedavim akıllı ilaçlarla devam etti. Bu süreçte sürecimi insanlarla paylaşmak ve onlara motivasyon sağlamak adına bir Instagram hesabı açtım. Hemşire olmamın da etkisiyle bilgilendirici paylaşımlar yaptım. Ekim 2024'te meme kanseri hastalarıyla bir WhatsApp grubu kurdum. Şu anda 280'den fazla kadınla birlikte bu süreci yönetiyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından katılanlar var, onlara mentörlük yapıyorum" diye konuştu.