Kanseri yenen minik Ali Asaf için onbinlerce kişiden dev kutlama

Ali Asaf’ın babası Samet Demir, "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi.