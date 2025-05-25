Kanseri yenen minik Ali Asaf için onbinlerce kişiden dev kutlama
Kanseri yenen minik Ali Asaf’ın balon uçurma hayali binlerce insanı Sancaktepe’de bir araya getirdi. Rengarenk balonlar Ali Asaf için gökyüzüne bırakıldı.
Kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan 4 yaşındaki Ali Asaf’ın, "Balon uçurmak istiyorum" dileği milyonların yüreğine dokundu.
Babası Samet Demir’in sosyal medyadan yaptığı, "Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz" çağrısı üzerine Sancaktepe Belediyesi harekete geçti. Sancaktepe Belediyesi tarafından Meydan Park’ta düzenlenen balon ve uçurtma şenliğine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. Saat 15.00’te gökyüzüne binlerce balonun bırakıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.
Ali Asaf’ın babası Samet Demir, "Bu, sadece bizim için değil, tüm kanserli çocuklar için bir umut oldu. Paylaştığımız gönderiye binlerce kişi akın etti. Şehir dışından gelenler oldu. Sağ olsun Başkanımız burada herkesi en güzel şekilde misafir ediyor, ev sahipliği yapıyor. İnşallah güzel bir şekilde kutlayacağız" dedi.
Binlerce kişinin katılımına şaşırdığını belirten Demir, destek veren herkese teşekkür etti.