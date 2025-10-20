  1. Anasayfa
  4. Ankara'daki ''pembe'' yürüyüşten dikkat çeken görüntüler...

Kanseri yenen ve kanserle mücadele edenler için adımladıkları yolları pembeye boyadılar

Ankara'da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, kanseri yenen ve tedavisi devam eden hastalar ile sağlık çalışanlarının katılımıyla 'pembe yürüyüş' düzenlendi.

Kaynak: DHA
Özel bir hastane tarafından Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü sahilinde gerçekleşen yürüyüşe kanseri yenenler, tedavisi devam eden hastalar ve sağlık çalışanları katıldı. 

Kadın-erkek onlarca kişi pembe tişörtlerini giyerek, göl çevresinde yürüdü. 

Yürüyüşte 'Erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Geç kalma sağlıklı kal' sloganları atılarak, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. 

Yürüyüş sonunda ise katılanlara madalya verildi.

