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Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Türkiye'nin turizm cenneti Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Resim: 1

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve ilginç coğrafyası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

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Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Resim: 2

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

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Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Resim: 3

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

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Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Resim: 4

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

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