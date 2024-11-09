Kapadokya'da müthiş keşif: 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu

Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, başlatılan tümülüs kazısının Kapadokya bölgesinde yapılan ilk bilimsel kazı olduğunu söyleyerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Karayazı tümülüsünde çalışmalara başladık. Bu çalışma bölgede yapılan ilk bilimsel tümülüs kazısı niteliğini taşımakta. Yapılan kazı çalışmasında bir mezar odası ile karşılaştık. Söz konusu yapı kare ve piramidal forma bir yapı. Yapının dış cephesinin sıvalı olduğunu fark ettik. Burada ayrıca günümüzden 2 bin 200 yıl önce bu sıvayı yapan ustanın parmak izlerini tespit ettik” dedi.