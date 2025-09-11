  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin tarihi noktasındaki yol çalışmasında 5 asırlık bir hazine bulundu!

Kapadokya'daki yol çalışmasında işçiler 5 asırlık bir hazine bulundu

Nevşehir'de 2022 yılında trafiğe kapatılan yolun altından 5. yüzyıla uzanan nekropol alanı ve bu alanda da çok sayıda mezar ve değerli eşya bulundu...

Kaynak: İHA
Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını şekillendiren sadece peribacaları değil, aynı zamanda toprağın derinliklerinde gizlenen tarihi miraslar da oluyor. Bu kapsamda, Göreme ile Ortahisar arasındaki ulaşımı sağlayan ve 2022 yılında trafiğe kapatılan kara yolunda başlatılan arkeolojik kazılar, bölgenin bilinmeyen geçmişine ışık tuttu.

Nevşehir Müze Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar kayaya oyulmuş mezarlar, kilerler, yaşam alanları ve yaklaşık 50 mezardan oluşan geniş bir nekropol alanı gün yüzüne çıkarıldı.

Yapılan incelemeler, alanın Milattan Sonra 5. yüzyıla kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu ortaya koydu.

Kazı Başkanı ve Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, alanda ulaşılan keşiflerin Kapadokya tarihi açısından büyük önem taşıdığını ve bölgenin bilinen tarihinden daha geriye gittiğini söyledi.

