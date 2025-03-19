Kara kış geri döndü: İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Türkiye'nin en soğuk ili hava sıcaklığının eksi 11 derece ölçüldüğü Bolu oldu.
Kaynak: DHA/İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11 dereceyle Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu oldu.
1 / 7
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.
2 / 7
KARTEPE'DE LAPA LAPA KAR YAĞIŞI
Kocaeli'de, Kartepe'nin yüksek kesimlerinde, aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
3 / 7
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini beyaza bürüdü.
4 / 7