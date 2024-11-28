Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor

Köyde yaşayan İlyas Balık, ilgi çeken yapının, ilk defa görenler tarafından tuhaf karşılandığını ifade ederek, “Köyümüzün girişinde bulunan bu 4 katlı bina, Kur'an kursuna aittir. Kız öğrencilerin kalabileceği bir yer olarak yapılmıştır. Başka müsait bir yer olmadığından buraya yapılması uygun görülmüş. Uzun yıllar hizmet vermiştir. Arazi kıtlığını bölgede herkes biliyor. Yapıldığında tuhaf karşılandı ama şimdi alıştık" dedi.