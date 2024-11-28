Karadeniz insanına imkansız de otur izle: Bu binanın içinden yol geçiyor
Trabzon'un Of ilçesinde, arazi yetersizliği nedeniyle 4 katlı Kur'an kursu, mahalle yolu üzerine inşa edilince ortaya bu garip görüntü çıktı...
Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında yapılaşmaya karşı bulunan sıra dışı çözümlerle dikkat çekiyor. Of ilçesine bağlı Çataldere Mahallesi’nde kız öğrenciler için Kur'an kursu yapılması için çalışma başlatıldı.
Ancak mahallede uygun arazi bulunamayınca kursun, yolun üzerine inşa edilmesine karar verildi. Kurs, yıllar önce beton direkler üzerine 4 kat olarak yapıldı.
Yöre halkı, araçlarıyla kurs binasının altındaki 10 metre yüksekliğinde, 5 metre genişliğindeki tünel görümlü yoldan geçerek evlerine ulaşımlarını sağlıyor.
Köyde yaşayan İlyas Balık, ilgi çeken yapının, ilk defa görenler tarafından tuhaf karşılandığını ifade ederek, “Köyümüzün girişinde bulunan bu 4 katlı bina, Kur'an kursuna aittir. Kız öğrencilerin kalabileceği bir yer olarak yapılmıştır. Başka müsait bir yer olmadığından buraya yapılması uygun görülmüş. Uzun yıllar hizmet vermiştir. Arazi kıtlığını bölgede herkes biliyor. Yapıldığında tuhaf karşılandı ama şimdi alıştık" dedi.