Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yer alan Tios Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının işbirliğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TP-OTC'nin destekleriyle 3 yıl önce "sosyal sorumluluk projesi" olarak başlatılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait nekropol alanı gün yüzüne çıkarılıyor.