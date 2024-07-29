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Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde 3 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait nekropol alanı gün yüzüne çıkarılıyor.

Kaynak: AA
Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı - Resim: 1

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yer alan Tios Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının işbirliğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TP-OTC'nin destekleriyle 3 yıl önce "sosyal sorumluluk projesi" olarak başlatılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait nekropol alanı gün yüzüne çıkarılıyor.

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Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı - Resim: 2

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

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Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı - Resim: 3

Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

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Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı - Resim: 4

Titizlikle sürdürülen çalışmalarda elde edilen bulgular ve eserler, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

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