Karadeniz'in doğal şifa kaynağı... Günde bir çay kaşığı tüketen hastalanmıyor

Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde yetişen ve şifa için tüketilen deli balın sağımı devam ediyor. Karadeniz bölgesinde yetişen ve şifa kaynağı olarak kullanılan delibal için üreticiler Kastamonu sahil şeridindeki ilçelerde kurulan kovanlarla üretim yapıyor.