Karadeniz'in doğal şifa kaynağı... Günde bir çay kaşığı tüketen hastalanmıyor
Karadeniz Bölgesi'nin doğal şifa kaynağı deli balda üretim sezonu başladı. Kilosu 2-3 bin liraya satılan deli balın faydaları ise saymakla bitmiyor.
Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde yetişen ve şifa için tüketilen deli balın sağımı devam ediyor. Karadeniz bölgesinde yetişen ve şifa kaynağı olarak kullanılan delibal için üreticiler Kastamonu sahil şeridindeki ilçelerde kurulan kovanlarla üretim yapıyor.
Bir çay kaşığını geçmeyecek şekilde doktor tavsiyesiyle tüketilmesi gereken deli balın içerdiği antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücudu hastalıklara karşı koruduğu biliniyor.
HER DERDE DEVA
Ayrıca, deli bal, tansiyon, kolesterol, bronşit, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkları da hafifletmeye yardımcı olabiliyor.
KİLOSU 2-3 BİN LİRA
15-20 gün çiçek açan orman gülünden arıların nektar almasıyla elde edilen deli balın kilogramı ise 2 bin ila 3 bin lira arasında satışa sunuluyor. Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından da bölgede üretilen balların kalitesi, yapılan araştırmalarla ortaya koyuluyor.