Karadeniz'in yemyeşil zirvesi masmavi oldu... Mavi yıldızlar görenleri büyüledi
Trabzon’un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, nadide ‘mavi yıldız’ çiçeklerinin açmasıyla eşsiz bir sınıfa dönüştü. 17 Şubat İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okul Dışı Öğrenme’ modeli kapsamında 1300 rakımlı yaylada bir araya geldi. Çiçeklerin arasında kitap okuyan, uçurtmalarını gökyüzüne salan miniklerin doğa sevgisi ve umut dolu anları hafızalara kazındı. İşte seyrine doyumsuz o şenliğin tüm ayrıntıları.
Trabzon’un doğa harikası Kadıralak Yaylası, bu bahar sadece çiçeklere değil, çocukların umut dolu hayallerine de ev sahipliği yaptı.
Tonya 17 Şubat İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen "Okuma ve Uçurtma Şenliği", öğrencileri dört duvar arasından çıkarıp doğanın kucağına taşıdı.
Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve ince yapısıyla bilinen "mavi yıldız" çiçekleri, öğrencilerin dersliğine renk kattı.
Okulun Türkçe Öğretmeni Tuğba Sezgin, bu etkinliğin sadece bir gezi olmadığını vurgulayarak; "Bu çiçekler narin yapılarına rağmen kışın ağırlığını taşıyıp güneşe dönen umut elçileri. Son günlerde okul ortamında oluşan olumsuz havayı bu çiçeklerle dağıtmak, çocuklarımıza tıpkı uçurtmaları gibi özgürce hayal kurabileceklerini hatırlatmak istedik" dedi.