Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünde, doğa, nisan ayında şifresini çözülemeyen bir gösteriye imza atıyor! Kar sularının dağ içindeki mağaraları doldurmasıyla iki farklı yamaçtan aynı anda fışkıran sular, 15 gün sonra yine aynı anda sırra kadem basıyor. Fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının akın ettiği bu esrarengiz şelaleler nereden geliyor? Efsanelere konu olan Gülaçar şelalelerinin nisan coşkusu ve ulaşılamayan kaynakların hikayesi haberimizde...
Kaynak: İHA
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü, her yıl bahar mevsimiyle birlikte doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları kendine çeken esrarengiz bir fenomene ev sahipliği yapıyor.
Dağın adeta tam ortasından fışkıran bu sular, bir şelale edasıyla vadiye dökülürken, yaklaşık iki haftalık sürenin sonunda yine aynı anda kesilerek ortadan kayboluyor.
Bölge sakinleri ve doğa gözlemcileri tarafından "gizemli sular" olarak adlandırılan bu olay, bilimsel olarak karların erimesiyle açıklanıyor.
Yüksek kesimlerdeki karların eriyerek dağın iç yapısındaki mağara ve boşluklara dolduğu, bu suyun basınçla birlikte dışarıya tahliye edildiği tahmin ediliyor.
