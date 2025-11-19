Karadenizli 2 kardeş sıradışı hayallerini atık malzemeleri kullanıp gerçek yaptı
Rize'de iki kardeş çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için eski evlerinden kalan ahşap ve atık malzemeleri, geri dönüştürüp bahçelerine ağaç ev inşa etmeyi başardı.
Rize'nin Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde yaşayan emekli bekçi Barış ve kardeşi Mehmet Benli, çocukluk hayallerini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Eski ahşap evlerinden kalan malzemeleri geri dönüştüren ve çevreden topladıkları atıkları değerlendiren Benli kardeşler, bahçelerindeki 2 ağacın arasına yerden 10 metre yükseklikte yaklaşık 30 metrekarelik ağaç ev inşa etti.
Barış ve Mehmet Benli, musluklardan askılık, soda şişelerinden ise pencere camı yaparak atık malzemeleri işlevsel hale getirdi.
Deniz manzaralı balkonla tamamlanan ahşap ev, hem kardeşlerin boş vakitlerinde dinlendiği mekan hem de aile ve misafirlerini ağırladıkları bir alan olarak kullanılıyor.
Benli kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.